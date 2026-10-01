«Экономит кровь пехоты»: как российская артиллерия помогает штрумовикам в Волчанском котле

В Харьковской области российская артиллерия расчищает путь штурмовикам. Бойцы бьют по противнику, получая координаты от разведчиков.

Все это часть большой и слаженной работы по дезорганизации врага в Волчанском котле. Кольцо сжимают с нескольких направлений. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин — сейчас непосредственно на передовой.

Доехать до бойцов — это уже большая удача. Тем более в ясную погоду, когда небо заполнено вражескими дронами.

По пути встречаются сожженные гражданские машины. Для защиты от налетов противника местами дорога натянута сеткой. Нас уже ждут на позициях бойцов 244 артбригады 11 армейского корпуса.

«Мы работаем там, где проходят штурмы. Мы ведем артподготовку. Знаете поговорку — пот артиллеристов экономит кровь пехоты», — сказал командир расчета «Гиацинт-К» с позывным «Маратыч».

Штурмовикам здесь действительно нелегко. Противник укрепился в лесопосадках и домах, беспокоит наших бойцов дронами. Огневую поддержку нашим наступающим оказывает «Гиацинт-К».

Артиллерии на участке фронта много — периодически слышна работа других орудий. Пехоту сейчас поддерживают все — здесь и 6-я гвардейская общевойсковая армия.

«Без глаз, естественно, никуда. Мы как люди. корректируемся „птицами“, и основная угроза с неба. БПЛА вокруг нас, взаимодействие плотно. Мы действуем через наших командиров», — сказал старший радиотелефонист с позывным «Мидан».

Корректируют работу и танкистов. На кадрах объективного контроля — момент поражения опорного пункта врага в лесопосадке.

Враг сейчас варится в котле на десятках квадратных километров, но все равно пытается вырваться из окружения в плохую погоду и темное время суток — малыми группами, на бронемашинах и при поддержке танков, но попытки пресекаются.

Ситуация в котле для украинских боевиков в котле безысходная. Связи с командирами нет. Резервы тоже. А фланги атакуют наши войска — каждый день сжимая кольцо.

Наши силы сейчас наступают на Приколотное, который запитан боеприпасами и продовольствием от трассы на Великий Бурлук. Внутри кольца борьба идет за Нестерное, Лукашово и Грачевку — последние крупные опорные пункты ВСУ. Освободить их — вопрос времени.

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