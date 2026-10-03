Поезд Владикавказ — Адлер продолжил движение после инцидента со стрельбой

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 35 0

Спецвагон отцепили, а оставшихся 14 заключенных вывезли на автомобилях.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Поезд Владикавказ — Адлер возобновил движение после перестрелки в вагоне для перевозки заключенных. Подробности происшествия 3 октября рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Спецвагон отцепили, поскольку это теперь место преступления», — отметил он.

Под конвоем в составе этапировали 15 арестантов. Нападение произошло, когда одного из них сопровождали в уборную. По приведенным сведениям, заключенный воспользовался табельным пистолетом и застрелил сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Трое конвоиров, пришедших на помощь, получили ранения. Нападавшего ликвидировали.

Осужденный израсходовал весь боезапас пистолета — восемь патронов. Как рассказал корреспондент, в узком коридоре с большим количеством металлических поверхностей существовала опасность рикошетов. С этим он связал поражение всех конвоиров, находившихся рядом с местом нападения.

После перестрелки остальных 14 заключенных пересадили в автомобили и вывезли с места происшествия. Состав отправился дальше без спецвагона.

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