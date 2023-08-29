Пожар вспыхнул после ДТП с грузовиком под Петербургом

Под Петербургом водитель легковушки устроил огненное ДТП. Он не справился с управлением и выскочил на встречку, где столкнулся с грузовиком.

Тот от удара завалился на бок, а машина виновника аварии вспыхнула. На помощь водителям пришли очевидцы — они вытащили их из кабин, а пожарные, которые приехали на место, оперативно потушили пламя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека серьезно пострадали в массовой аварии на востоке Москвы, один остался инвалидом — он лишился ноги. Сначала такси слегка ударило иномарку.

Водители решили не вызывать ГИБДД и оформить европротокол. Во время заполнения бумаг их протаранило еще одно такси.

Мужчины оказались зажаты между автомобилями. Скорую и полицию вызвала супруга одного из пострадавших — она сидела в машине в момент ДТП.