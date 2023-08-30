Берегите себя: насильник, вор-рецидивист сбежал из психбольницы в Карачаево-Черкесии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 11 0

Насильник, вор-рецидивист сбежал из психбольницы в Карачаево-Черкесии

Берегите себя: насильник, вор-рецидивист сбежал из психбольницы в Карачаево-Черкесии

Фото: Depositphotos / reewungjunerr

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Многократно судимый мужчина сумел «просочиться» через решетку на окне и преодолеть ограждение вокруг спецлечебницы.

Судимый за воровство и находящийся под следствием за изнасилование мужчина сбежал из психиатрической больницы в Карачаево-Черкесии.

По информации 5-tv.ru, вор-рецидивист и насильник Ахья Лепшоков каким-то образом смог проникнуть сквозь решетку на окне первого этажа лечебницы, перелез через забор и скрылся. За пациентом-уголовником числится несколько условных наказаний за кражи, а недавно в отношении него возбудили уголовное дело за изнасилование 17-летнего подростка.

Ахья Лепшоков Ахья Лепшоков. 5-tv.ru

После побега Лепшокова видели в поселке городского типа Новый Карачай, откуда он родом. Полиция устроила засаду у его дома, однако трое суток ожидания не дали результатов. Предположительно, беглец скрывается где-то на территории населенного пункта.

Это не первый побег Лепшокова из психбольницы. В первый раз ему удавалось скрываться три дня, после чего его задержали в Карачаевске и вернули врачам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жертва маньяка из поселка Смолино под Челябинском попала к нему в плен.

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