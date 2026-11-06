Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

Радоваться рано: ученые бьют тревогу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мировом масштабе, об этом сообщила европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.
Средняя температура приземного воздуха в прошлом месяце составила плюс 15,35 градуса. Это на 0,9 градуса выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 год.
По оценкам специалистов, средняя глобальная температура в октябре превысила доиндустриальный уровень (до 1900 года) на 1,75 градуса.
Отмечается, что это уже третий месяц подряд, когда показатели превышают критическую отметку в полтора градуса.
Согласно статистической модели, средняя температура по итогам всего 2026 года также окажется выше доиндустриального уровня на 1,56–1,61 градуса. Вероятность того, что этот год станет вторым самым теплым в истории, оценивается примерно в 80%. Шансы побить рекорд 2024 года составляют около 20%.
Кроме того, в октябре зафиксирована исключительно высокая температура поверхности океана. В приполярных водах она достигла 20,95 градуса, что является максимумом для этого месяца. В тропической части Тихого океана продолжает усиливаться явление Эль-Ниньо.
Руководитель стратегического направления по климату Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманта Берджесс отметила, что исключительно сильное Эль-Ниньо дополнительно усиливает потепление климата, вызванное деятельностью человека. По ее словам, ожидаемое превышение доиндустриального уровня на полтора градуса не только в текущем году, но и в среднем за четыре года свидетельствует об устойчивости периода глобального потепления.
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