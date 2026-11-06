Самосвал обрушил надземный переход на Ленинградском шоссе — водитель погиб

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Срочная новость 289 0

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Почему перекрыли Ленинградское шоссе

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Самосвал обрушил надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе, в результате чего водитель грузовика погиб. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, самосвал двигался с поднятым кузовом и зацепил конструкцию перехода. Сооружение не выдержало удара и рухнуло на проезжую часть, придавив грузовой автомобиль.

Авария произошла под Солнечногорском, на трассе М-10 «Россия», в районе деревни Пешки.

Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МВД России по Московской области. По их данным, ДТП произошло примерно в 18:30 мск.

«Во время движения у грузовика открылся кузов, задев им платформу пешеходного моста, после чего его конструкция обрушилась», — говорится в сообщении.

После происшествия движение по Ленинградскому шоссе в районе аварии полностью перекрыли. В обоих направлениях образовались заторы.

Еще одно смертельное ДТП с участием грузового автомобиля произошло в Татарстане. На 30-м километре автодороги Набережные Челны — Сарманово, недалеко от села Шигаево в Сармановском районе, столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Lada X-Ray.
В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Кадры с места происшествия опубликовал 5-tv.ru. 

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