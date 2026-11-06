Ирина Дубцова оказалась должна налоговой почти 2,8 миллиона рублей

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 18 0

Причиной финансовых претензий стала предпринимательская деятельность артистки в сфере исполнительских искусств.

Кто из артистов задолжал налоговой миллионы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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У певицы Ирины Дубцовой обнаружили задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере почти 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщило издание Газета.ру.

Задолженность накопилась по индивидуальному предпринимательству (ИП), которое певица открыла еще в 2015 году для работы в сфере исполнительских искусств.

При этом выступления остаются ее главным заработком. В 2024 году продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что за один концерт Дубцова может получить от трех до пяти миллионов рублей.

Новость о задолженности перед ФНС появилась вскоре после другого финансового скандала. В конце октября стало известно, что знакомый певицы Дмитрий Ильин занял у нее 8,5 миллиона рублей и уехал за границу, не вернув деньги. В СМИ мужчину называли бывшим возлюбленным артистки, однако сама Ирина опровергла эту информацию. По ее словам, они просто дружили, и она помогла ему в трудную минуту.

Ильин обещал вернуть деньги после продажи пентхауса в Самаре, однако сделка сорвалась. После этого бизнесмен перестал выходить на связь и заблокировал певицу в мессенджерах.

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