Отца Меган Маркл арестовали за хранение детской порнографии
Томаса Маркла-старшего задержали в доме престарелых во Флориде
Фото: www.globallookpress.com/60 Minutes
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Daily Mail: Отца Меган Маркл арестовали за хранение детской порнографии
Отца герцогини Сассекской Меган Маркл, 82-летнего Томаса Маркла, задержали сотрудники ФБР в доме престарелых во Флориде. Его подозревают в хранении запрещенных материалов с сексуализированным насилием над детьми, сообщают Daily Mail и New York Post.
Поводом для расследования стали сведения, полученные после обращения сына Маркла, Томаса-младшего, в полицию Филиппин. В октябре он сообщил правоохранителям о материалах, обнаруженных среди вещей отца.
По данным филиппинских властей, переданные следователям электронные носители содержали большое количество изображений и видеозапись с участием детей. После этого информация стала предметом расследования.
Сам Томас Маркл обвинения отрицает и называет их ложью. Его дочь Саманта также выступила в защиту отца. Она обвинила брата в распространении недостоверных сведений ради денег.
Томас Маркл в прошлом работал художником по свету в Голливуде. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии «Эмми».
Его дочь Меган Маркл в 2018 году вышла замуж за британского принца Гарри, младшего сына короля Карла III и принцессы Дианы. После свадьбы супруги получили титулы герцога и герцогини Сассекских.
В 2020 году Гарри и Меган отказались от исполнения обязанностей членов британской королевской семьи. История с задержанием Томаса Маркла стала новым публичным скандалом вокруг семьи герцогини Сассекской.
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