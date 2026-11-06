Daily Mail: Отца Меган Маркл арестовали за хранение детской порнографии

Отца герцогини Сассекской Меган Маркл, 82-летнего Томаса Маркла, задержали сотрудники ФБР в доме престарелых во Флориде. Его подозревают в хранении запрещенных материалов с сексуализированным насилием над детьми, сообщают Daily Mail и New York Post.

Поводом для расследования стали сведения, полученные после обращения сына Маркла, Томаса-младшего, в полицию Филиппин. В октябре он сообщил правоохранителям о материалах, обнаруженных среди вещей отца.

По данным филиппинских властей, переданные следователям электронные носители содержали большое количество изображений и видеозапись с участием детей. После этого информация стала предметом расследования.

Сам Томас Маркл обвинения отрицает и называет их ложью. Его дочь Саманта также выступила в защиту отца. Она обвинила брата в распространении недостоверных сведений ради денег.

Томас Маркл в прошлом работал художником по свету в Голливуде. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии «Эмми».

Его дочь Меган Маркл в 2018 году вышла замуж за британского принца Гарри, младшего сына короля Карла III и принцессы Дианы. После свадьбы супруги получили титулы герцога и герцогини Сассекских.

В 2020 году Гарри и Меган отказались от исполнения обязанностей членов британской королевской семьи. История с задержанием Томаса Маркла стала новым публичным скандалом вокруг семьи герцогини Сассекской.

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