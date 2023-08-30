Где ты была? Фигуристка Медведева посоветовала Горбачевой отвечать за свои поступки

Юную фигуристку пришлось задерживать правоохранительным органам.

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева считает, что спортсменка Алина Горбачева, должна сама нести ответственность за свои поступки. Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя инцидент с пропажей фигуристки.

«Хоть человек и выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек уже должен нести ответственность за себя и за свои поступки», — пояснила Медведева.

Тем не менее фигуристка считает, что юная спортсменка все это время находилась под серьезным психологическим давлением из-за жизни в чужом доме с тренером Софьей Федченко.

Медведева недоумевает, как девочка могла одна без ведома родителей и тренера уйти. По словам Евгении, ее родственники в детстве крайне внимательно контролировали ее местонахождение после тренировок

«Меня мама из дома на тренировку, с тренировки за шкирятник — в машину и домой. Постоянно: ты где, ты что, какое-то наблюдение. Потому что, во-первых, это спорт, а во-вторых, это ребенок», — возмутилась фигуристка.

Ранее 5-tv.ru писал о том. что пропавшую на сутки 16-летнюю фигуристу отдали маме.