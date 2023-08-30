Где ты была? Фигуристка Медведева посоветовала Горбачевой отвечать за свои поступки

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 33 0

Фигуристка Медведева: Алина Горбачева должна сама отвечать за свои поступки

Где ты была? Фигуристка Медведева посоветовала Горбачевой отвечать за свои поступки

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Юную фигуристку пришлось задерживать правоохранительным органам.

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева считает, что спортсменка Алина Горбачева, должна сама нести ответственность за свои поступки. Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя инцидент с пропажей фигуристки.

«Хоть человек и выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек уже должен нести ответственность за себя и за свои поступки», — пояснила Медведева.

Тем не менее фигуристка считает, что юная спортсменка все это время находилась под серьезным психологическим давлением из-за жизни в чужом доме с тренером Софьей Федченко.

Медведева недоумевает, как девочка могла одна без ведома родителей и тренера уйти. По словам Евгении, ее родственники в детстве крайне внимательно контролировали ее местонахождение после тренировок

«Меня мама из дома на тренировку, с тренировки за шкирятник — в машину и домой. Постоянно: ты где, ты что, какое-то наблюдение. Потому что, во-первых, это спорт, а во-вторых, это ребенок», — возмутилась фигуристка.

Ранее 5-tv.ru писал о том. что пропавшую на сутки 16-летнюю фигуристу отдали маме.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
95.71
0.24 103.48
0.24
Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Последние новости

11:38
«Бедные украинцы»: Орбан назвал способ завершить конфликт на Украине
11:28
Фигуристка Горбачева впервые объяснила свое исчезновение
11:23
Берегите себя: насильник, вор-рецидивист сбежал из психбольницы в Карачаево-Черкесии
11:18
Виновник задержан: главное о сильнейшем природном пожаре в Геленджике
11:11
Где ты была? Фигуристка Медведева посоветовала Горбачевой отвечать за свои поступки
11:06
В Таганроге отмечают 80-летие освобождения от фашистских захватчиков

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
Должны за F-16: лидеры НАТО поставили Зеленскому ультиматум
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России