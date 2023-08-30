Что это было? Пропавшую на сутки 16-летнюю фигуристу отдали маме

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 1 348 0

Найденная в Москве фигуристка Горбачева встретилась с мамой после следователей

Что это было? Пропавшую на сутки 16-летнюю фигуристу отдали маме

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Где была Алина Горбачева, когда ее искали все службы города?

В Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева, которую сутки искали по всей столице, уже находится дома. Об этом сообщает издание РИА Новости с ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, 30 августа спортсменку передали матери. Также сообщается, что следователи и психологи проводят работу с девушкой, которая так и не назвала причину своего исчезновения.

Горбачева исчезла в минувший понедельник, 28 августа, вечером. Правоохранители нашли ее на следующий день в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. На связь с родными она не выходила.

Ранее 5-tv.ru писал, что после нахождения фигуристку доставили в подразделение столичного СК.

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