Что это было? Пропавшую на сутки 16-летнюю фигуристу отдали маме
Найденная в Москве фигуристка Горбачева встретилась с мамой после следователей
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Где была Алина Горбачева, когда ее искали все службы города?
В Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева, которую сутки искали по всей столице, уже находится дома. Об этом сообщает издание РИА Новости с ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, 30 августа спортсменку передали матери. Также сообщается, что следователи и психологи проводят работу с девушкой, которая так и не назвала причину своего исчезновения.
Горбачева исчезла в минувший понедельник, 28 августа, вечером. Правоохранители нашли ее на следующий день в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. На связь с родными она не выходила.
Ранее 5-tv.ru писал, что после нахождения фигуристку доставили в подразделение столичного СК.
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