Внедряются вирусы: в каких случаях ОРВИ особо опасна

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 25 0

Врач Гренадерова: сниженный иммунитет способствует развитию ОРВИ

Внедряются вирусы: в каких случаях ОРВИ особо опасна

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Специалист дала рекомендации о том, как не подхватить заболевание.

Врач-терапевт Мария Гренадерова объяснила, как не заболеть гриппом и ОРВИ во время сезонной волны вирусов. Об этом пишет URA.RU.

«Чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку поверхностей, а также увлажнять воздух дома и на работе. Последняя рекомендация связана с тем, что сухой воздух негативно влияет на защитные функции слизистых оболочек дыхательных путей и предрасполагает к внедрению вирусов», — отметила терапевт.

Риск развития ОРВИ значительно повышается при плохом иммунитете. В частности, это имеет отношение к ВИЧ-инфекции, врожденному иммунодефициту и злокачественным образованиям.

Хронический стресс, недосыпы, нехватка калорий и питательных веществ также ослабляют защиту организма. Не менее важно отслеживать и уровень витамина D.

«Поэтому так важно постоянно заботиться о здоровье и корректировать отклонения от нормы», — заключила Гренадерова.

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