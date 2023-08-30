Угрожавший взорвать гранату мужчина покончил с собой в СИЗО в Башкирии

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 27 0

Его тело нашли в камере следственного изолятора.

Угрожавший взорвать гранату мужчина покончил с собой в СИЗО в Башкирии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Читайте нас в: Дзен Новости

В начале августа 39-летний мужчина угрожал взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Башкирии. Против него было возбуждено уголовное дело. А самого подозреваемого поместили в следственный изолятор. Знакомый с ситуацией источник сообщил сайту 5-tv.ru, что правонарушитель свел счеты с жизнью в СИЗО.

«Тело умершего обнаружили в камере», — рассказал источник.

В начале месяца под Уфой, прежде чем сдаться полиции, мужчина с гранатой требовал, чтобы к нему привезли лично губернатора Башкирии Радия Хабирова. После разговора с главой региона нарушитель сдался правоохранителям. При этом он не выдвинул никаких требований.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция перекрыла шоссе в Уфе из-за мужчины с гранатой. Он угрожал взорвать ее прямо на проезжей части. Известно, что ситуация произошла недалеко от заправки. Поэтому она была в разы опасней.

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
95.93
0.22 104.45
0.97
Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Последние новости

22:15
Путин провел встречу с председателем ВЭБ․РФ: главное
22:04
Угрожавший взорвать гранату мужчина покончил с собой в СИЗО в Башкирии
21:56
ВС РФ ликвидировали шестерых украинских пилотов под Артемовском
21:45
Покоится рядом с супругой: как прошло прощание с режиссером Глебом Панфиловым
21:33
В Запорожской области опровергли слухи о взятии ВСУ села Работино
21:22
Экс-разведчик США Риттер: пилоты ВСУ погибнут, как только вступят в бой на F-16

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
Борьба с колониализмом: РФ обязана вмешаться в ситуацию в Габоне, пока не поздно?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2