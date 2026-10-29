Чипсы из гречки, сыра и даже курицы: вкусные рецепты снеков, от которых не потолстеешь

Что запечь в духовке, чтобы получить идеальный хруст без масла и химии?
Фото: 5-tv.ru
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Магазинные снеки давно заслужили репутацию продукта, в котором мало пользы и много соли, жира и непонятных добавок. От них портится фигура, еще и все руки в масле.
Зачем тратить деньги на вредный перекус, когда можно приготовить хрустящую закуску дома? И за основу сойдут не только овощи.
Чтобы полезные чипсы точно пришлись по вкусу, 5-tv.ru собрал самые оригинальные рецепты.
Овощные чипсы
Самый очевидный рецепт — запечь тонкие ломтики корнеплодов. Главное правило здесь — нарезка. Чем тоньше и ровнее кусочки, тем выше шанс получить равномерный хруст, а не подгоревшие края с сырой серединой. Для этих целей удобно использовать овощерезку-мандолину, но подойдет и хорошо заточенный нож.
Кстати, разные овощи можно превратить в снек за один подход. Вкус не пострадает, и заодно получится выбрать любимый вариант.
Ингредиенты:
- Свекла — 1 крупная;
- Морковь — 2 штуки;
- Цукини — 1 штука;
- Оливковое масло — 1 столовая ложка;
- Соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление:
- Овощи очистить и нарезать тонкими ломтиками.
- Слегка смазать маслом, посолить и поперчить.
- Разложить в один слой на противне с пергаментом.
- Запекать при 130–150 градусах, переворачивая каждые 15 минут, до полного высыхания и хруста.
В целом, можно сделать и классический картофельный вариант. Домашние чипсы все равно получатся гораздо полезнее. Картофель требует более высокого жара: при 230 градусах он дойдет до кондиции за 25–30 минут. Батат готовят при 150 градусах, переворачивая через 20 минут.
Капустные чипсы
Листовая капуста кейл не требует ножа. Ее листья тонкие от природы, поэтому в духовке они быстро теряют влагу и превращаются в легкие, почти невесомые чипсы.
Единственный нюанс: перед запеканием листья нужно очень хорошо высушить полотенцем. Оставшаяся вода будет мешать хрусту.
Рецепт прост: стебли удаляют, листья рвут руками, сбрызгивают маслом и отправляют в духовку при 150 градусах на 10–15 минут.
Только важно не передержать — тонкие края подгорают мгновенно.
Чипсы из лаваша
Тонкий лаваш — еще один доступный вариант.
На чипсы его нарезают на прямоугольники или треугольники, смазывают маслом и посыпают специями. Но есть и более интересный вариант: смазать лист лаваша смесью сметаны и мелко рубленого укропа.
Ингредиенты:
- Тонкий лаваш — 1 лист;
- Растительное масло — 2 столовые ложки;
- Паприка — 1 чайная ложка;
- Сушеный чеснок — 1 чайная ложка;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
- Лаваш нарезать на порционные куски.
- Смешать масло со специями и смазать заготовки.
- Выложить на противень в один слой.
- Запекать при 180 градусах около пяти минут до золотистого цвета. Лаваш становится хрустящим за считанные минуты, поэтому лучше не отходить от духовки.
Сырные чипсы
Для тех, кто следит не только за маслом, но и за количеством углеводов, существуют рецепты, богатые белком.
Сырные чипсы делаются элементарно: твердый сыр вроде пармезана или чеддера натирают на мелкой терке, выкладывают небольшими горками на пергамент и запекают при 180 градусах около пяти минут. Сыр плавится, растекается, а после остывания застывает в тонкую хрустящую пластинку.
Главное — не передержать: как только края стали золотистыми, противень нужно доставать.
Куриные чипсы
Куриные чипсы требуют чуть больше времени, но результат того стоит. Такая закуска содержит минимум жира и максимум белка.
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 1 штука;
- Соль — 1 чайная ложка;
- Паприка — 1 чайная ложка;
- Черный перец — половина чайной ложки;
- Приправа для курицы — по вкусу.
Приготовление:
- Грудку промыть, обсушить и измельчить блендером.
- Добавить специи и перемешать до однородности.
- Распределить массу тонким слоем на пергаменте, сделать насечки ножом.
- Запекать при 160–170 градусах 25–30 минут.
- Остудить и разломать по насечкам.
Гречневые чипсы
Крупы тоже могут стать основой для снека.
Вареную гречку измельчают блендером или протирают через сито, чтобы получить однородную массу. Ее тонко распределяют по силиконовому коврику и подсушивают в духовке при 100 градусах в течение трех-пяти часов.
После этого подсушенные пласты можно быстро обжарить в масле в течение 10–15 секунд — получаются хрустящие чипсы, которые нужно сразу выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Этот рецепт также помогает спасти вчерашнюю кашу.
Чем вредны магазинные чипсы
Домашнее приготовление не делает продукт автоматически низкокалорийным, но этот вариант хорош тем, что количество масла и соли можно свести к минимуму или вовсе отказаться от них в пользу специй.
Овощные чипсы промышленного производства часто содержат столько же жира, сколько и картофельные, а иногда и больше соли. Промышленные снеки редко делают из цельного картофеля. Зачастую основой служит крахмал, мука и соевые компоненты, а вкус бекона, икры или сыра формируют усилители и ароматизаторы.
Главная опасность кроется в способе приготовления: обжарка в большом количестве масла запускает образование акриламида — соединения, которое врачи называют потенциальным канцерогеном и нейротоксином.
Отдельного внимания заслуживают трансжиры. Их потребление связано с ростом холестерина, а сочетание углеводов, соли и глутамата натрия в чипсах из магазина заставляет мозг вырабатывать гормоны счастья, формируя стойкую привычку, из-за которой полезная еда начинает казаться пресной.
Регулярное присутствие такой закуски в рационе перегружает желудочно-кишечный тракт, повышает нагрузку на поджелудочную железу и желчный пузырь.
Почему начос не лучше картофельных чипсов
Кукурузные чипсы часто воспринимаются как более здоровая альтернатива, но это заблуждение.
Однако начос содержат множество трансжиров, избыток соли и нередко искусственные ароматизаторы и красители. Хотя в них действительно меньше насыщенных жиров, чем в картофельных, по трансжирам картина обратная — их в кукурузных чипсах почти в десять раз больше.
В порции начос около 0,2 грамма трансжиров, при регулярном употреблении эти дозы накапливаются и создают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки.
Калорийность начос также не внушает оптимизма: от 480 до 510 килокалорий на 100 граммов, при этом жиры составляют почти половину энергетической ценности. Да и кукуруза после жарки во фритюре теряет немногочисленные полезные свойства.
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