Попало на видео: двое мотоциклистов погибли после жуткого столкновения на гонках

Врачи пытались спасти спортсменов, но они скончались в больнице.

Трагедией закончилась мотогонка в Бразилии. На первом же круге один из пилотов потерял управление и упал с байка.

Он оказался прямо посреди оживленной трассы. Другой гонщик не успел среагировать на аварию и на полном ходу врезался в спортсмена — врачи пытались спасти гонщиков, но они скончались в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертью 14-летнего парня и госпитализацией двух человек в тяжелом состоянии окончилось дорожное происшествие в Новой Москве.

По предварительным данным столичной прокуратуры, трое подростков пересекали улицу Дорожная (поселок Губцево) на скутере. В этот момент произошло столкновение с мотоциклом, двигавшемся на большой скорости.