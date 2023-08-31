Попало на видео: двое мотоциклистов погибли после жуткого столкновения на гонках

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Двое мотоциклистов насмерть разбились во время гонки в Бразилии

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Graham Holt; 5-tv.ru

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Врачи пытались спасти спортсменов, но они скончались в больнице.

Трагедией закончилась мотогонка в Бразилии. На первом же круге один из пилотов потерял управление и упал с байка.

Он оказался прямо посреди оживленной трассы. Другой гонщик не успел среагировать на аварию и на полном ходу врезался в спортсмена — врачи пытались спасти гонщиков, но они скончались в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертью 14-летнего парня и госпитализацией двух человек в тяжелом состоянии окончилось дорожное происшествие в Новой Москве.

По предварительным данным столичной прокуратуры, трое подростков пересекали улицу Дорожная (поселок Губцево) на скутере. В этот момент произошло столкновение с мотоциклом, двигавшемся на большой скорости.

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