«Нецелесообразно»: Юта против возрождения советской цензуры в современной России

Опираясь на ошибки прошлого, нужно отдавать все силы на создание здорового общества.

Юта против возрождения советской цензуры в современной России. Об этом певица эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Возвращать цензуру в том виде, в котором она была, — нецелесообразно. <…> Нужен определенный свод запретов, но чем подробнее эти запреты будут прописаны, тем меньшее количество людей добровольно будет согласно их соблюдать. Мы так устроены», — уверена заслуженная артистка РФ.

Юта отметила, что библейских заповедей всего лишь десять. Также ограничившись конкретной цифрой, по мнению певицы, стоит создать определенный свод правил, который не должен будет нарушаться при реализации творческого потенциала.

Заслуженная артистка РФ не согласна с распространенным мнением, что именно советская цензура родила большое количество талантливых музыкантов, режиссеров, писателей и других деятелей искусства.

«Тут вопрос в том, что гениальность художника мы замещаем наличием цензуры, то есть он гений, потому что цензура. Нет. Он просто гений. <…> Я не отрицаю того, что на преодолении совершались великие вещи, подвиги по сути, но не только в этом дело», — убеждена Юта.

Заслуженная артистка РФ считает, что, опираясь на ошибки прошлого, нужно отдавать все силы на создание здорового общества.

«Если сравнить, как мы жили те же 200 или 150 лет назад, все-таки мы сейчас живем гораздо лучше: и дольше, и комфортнее, и человечнее, и богаче. <…> Человек так устроен, ему все время чего-то не хватает. Если человеку будет всего хватать, он умрет, у него не будет дальнейших стимулов для развития. Поэтому прекрасно, что человеку чего-то не хватает. Это прямо замечательно, это значит мы идем прямо в русле природы», — заключила певица.

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