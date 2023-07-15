«Я прямо видела себя в красном длинном платье»: кем хотела быть Юта в детстве

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 29 0

В детстве Юта хотела стать не только певицей, но и балериной, фигуристкой, водителем трамвая и даже строителем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Artyom Korotayev; 5-tv.ru

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В детстве артистка выбирала для себя крайне разнообразные профессии.

В детстве Юта хотела стать не только певицей, но и балериной, фигуристкой, водителем трамвая и даже строителем. Об этом заслуженная артистка РФ эксклюзивно рассказала автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

«Маленькая Аня была на 100% уверена, что она будет певицей. То есть я прямо видела себя в красном длинном платье у рояля», — рассказывает Юта.

Тем не менее, как вспоминает заслуженная артистка РФ, дальше наступил период, который она называет малодушием, ведь ее стало уносить из стороны в сторону. Сначала маленькую Аню заинтересовал балет, потом она захотела заниматься фигурным катанием, а дальше решила стать водителем трамвая.

«Потому что транспортное средство, которое перемещается по рельсам и едет само, меня будоражило», — делится Юта.

В одно время она даже выбрала для себя достаточно неженскую профессию — профессию строителя. Тем не менее, в осознанном возрасте Юта уже не представляла, с чем можно связать свою жизнь, кроме как с музыкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что живущие на Кипре россияне сняли патриотический клип на песню Юты.

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