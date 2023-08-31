«Я девственница»: 57-летняя Наталья Штурм сделала интимную пластику

По словам певицы, ее возлюбленный был шокирован.

Певица Наталья Штурм сделала интимную пластику. Об этом 57-летняя звезда 90-х призналась в интервью на платформе YouTube. По словам женщины, она восстановила девственность перед свадьбой.

«Самое прикольное, что я пришла в клинику сделать именно интимную пластику», — призналась она.

Штурм также отметила, что не запомнила момент дефлорации (нарушение целостности девственной плевы — Прим. ред.) в своей жизни. По ее словам, у первого мужа Евгения также не было особо сексуального опыта, как и у нее.

«И поэтому я перед свадьбой решила восстановить девственность. Да, сейчас я девственница. Мой мужчина обалдел», — призналась артистка.

Дива решилась на интимную пластику спонтанно, и сразу же согласилась на подтяжку височного лифтинга, липосакцию и перенос жировой прослойки из живота в ягодичную часть.

Звезда считает, что после такого преображения жених боится потерять ее еще больше. Мужчина переживает, что у него уведут Штурм.

О новой любви звезда заявила в ноябре 2022 года, тогда она рассказала, что выходит замуж за ювелира по имени Альберт. Певица похвасталась кольцом с редким драгоценным камнем. Бизнесмен уже делал предложение артистке, и в конце августа 2022 года должно было состояться торжество, но исполнительница отменила свадьбу, потому что влюбилась в ирландского музыканта и уехала к нему. Однако предприниматель не опустил руки, решил ее вернуть и вновь позвал замуж.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Наталья Штурм легла под нож хирурга на фоне скандала Славы и Хайдарова.