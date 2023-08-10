Певица Наталья Штурм легла под нож хирурга на фоне скандала Славы и Хайдарова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 7 0

Наталья Штурм сделала операцию по удалению валика на животе на фоне скандала

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

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Знаменитость призналась — она совершенствует себя и занимается спортом на протяжении 30 лет. Чего ей еще не хватало?

Обругавшая звездного хирурга Тимура Хайдарова певица Наталья Штурм сама легла под нож. О своем решении заслуженная артистка республики Крым подробно рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Решение об операциях возникло на фоне скандала певицы Славы и Хайдарова. Меня поразило, что такое количество пострадавших девочек, и все молчали. Им было стыдно, что они пострадали! Это как?» — не перестает возмущаться Штурм.

По словам 57-летней знаменитости, обратиться в бьюти-кабинет к врачу Марии Егоровой она решила впервые за семь лет. Ранее она уже прибегала к вмешательствам и не скрывает этого — наоборот, с радостью говорит, что тогда у нее началась новая жизнь.

К выбору хирурга она подошла с трепетом. Оставалось сдать анализы, дождаться результатов и выполнить ряд требований — это прием антибиотиков, исключение тяжести, фитнеса и сауны на месяц.

«Заключение — годна к пластической операции, а прогнозы никогда никто не даст. 60% — это работа хирурга, а 40% — работа пациента», — отметила исполнительница.

Звезда отечественного шоу-бизнеса призналась, что страшно ей не было — она полностью доверяла врачу. В качестве результата она получила идеальный животик — да, операция была проведена именно на этом участке тела.

«Я 30 лет занимаюсь фитнесом и честно зарабатывала кубики на прессе. Картинку портил только валик на животе. Вы не представляете, какая сейчас красота!» — прокомментировала она.

Штурм сейчас довольна переменами и ждет, когда отступят послеоперационные отеки. К честным кубикам добавилось отсутствие жирового валика и радость от отражения в зеркале на зло всем завистникам.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Штурм высказалась о скандале с хирургом Хайдаровым.

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