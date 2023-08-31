Депутата Госдумы Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве

|
Полина Долгова
Полина Долгова Срочная новость 86 0

В июле чиновника положили в медицинское учреждение с перитонитом.

Депутата Госдумы Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Депутат Государственной думы Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве. Об этом нам сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в окружении парламентария.

В июле чиновника был госпитализирован с перитонитом, перенес операцию. Когда депутат стал чувствовать себя лучше, он сразу же приступил к работе. Хотя по рекомендациям врачей ему стоило больше времени потратить на восстановление.

Сергей Сокол является членом комитета ГД по экономической политике, выполняет функции заместителя председателя комитета.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Единая Россия» выдвинула депутата Сокола на выборы главы Хакасии.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
96.33
0.40 104.94
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:42
В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков
22:31
Собянин рассказал о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО
22:27
Зеленский заявил о готовности баллотироваться: «Никогда не оставлю страну»
22:15
Путин провел совещание по развитию Красноярского края: главное
22:04
Виктория Боня увеличила губы собственным жиром: «Я узнала об этом последней»
21:51
Депутата Госдумы Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Не отличить от простуды: как менингит быстро и коварно «убивает» мозг
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России