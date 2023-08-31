Депутата Госдумы Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве

Депутат Государственной думы Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве. Об этом нам сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в окружении парламентария.

В июле чиновника был госпитализирован с перитонитом, перенес операцию. Когда депутат стал чувствовать себя лучше, он сразу же приступил к работе. Хотя по рекомендациям врачей ему стоило больше времени потратить на восстановление.

Сергей Сокол является членом комитета ГД по экономической политике, выполняет функции заместителя председателя комитета.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Единая Россия» выдвинула депутата Сокола на выборы главы Хакасии.