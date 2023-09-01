В США заявили, что усиление БРИКС сделает американцев банкротами

Многие страны начинают отказываться от доллара в пользу национальных валют, что несомненно нанесет удар по экономике Америки.

Расширение БРИКС приведет к ослаблению доллара и в результате может сделать американцев банкротами. Таким мнением поделилась член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин, передает ТАСС.

Она заявила, что многие крупные страны, вроде России, Китая, Индии, ЮАР, объединяются и заключают новые партнерские соглашения. Укрепление связей происходит из-за того, что они устали от монополии Соединенных Штатов Америки (США).

«Они заключают торговые соглашения друг с другом, и это серьезные соглашения. Они говорят, мы покупаем у вас, вы покупаете у нас. Мы не обращаем внимания на американские санкции, мы будем покупать и продавать друг другу товары в нашей собственной валюте, не используя доллар США», — заявила Тейлор-Грин.

Она отметила, что из-за этого Америка будет слабеть и в результате будет сломлена. Конгресвумен подчеркнула, что перспектива ослабления США вызывает очень серьезные опасения.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что спикер парламента Индонезии Саид Абдулла призвал правительство ускорить процесс присоединения страны к БРИКС. Участие в альянсе даст государству массу преимуществ.