Солидные суммы: российским водителям напомнили о новых штрафах с 1 сентября

Некоторые нарушения прилично ударят по карману владельцев авто.

Уже 1 сентября в России вступят в силу важные изменения для автомобилистов. Об этом свидетельствует документ кабмина, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Всем, кто управляет машинами, нужно будет ознакомиться с новым перечнем неисправностей, эксплуатация с которыми транспортного средства будет запрещена. Так, езда на зимней резине в летнее время и на летней резине зимой для легковушек и небольших авто будет караться денежными штрафами.

Кроме прочего, под строгий запрет попадет использование изношенной резины в любое время года. Загрязнения на фарах и наличие видеорегистраторов или смартфонов, закрывающих обзор водителю, также могут стать поводом для крупного штрафа со стороны ГИБДД.

Накажут и тех автолюбителей, у кого не работает или повреждена антиблокировочная тормозная система. Это обойдется владельцу машины в 500 рублей штрафа, а шансов скрыть проблему у водителя не будет: сотрудникам раздадут соответствующие приборы, устанавливающие факт наличия неполадок.

В копеечку также влетит использование авто с проблемами в рулевом управлении и неработающим стеклоочистителем со стороны водителя при дожде и снегопаде.

По-прежнему будут штрафовать и автовладельцев с тонировкой. По требованиям безопасности, окна с соответствующей защитой должны пропускать от 60-70% света.

Ранее 5-tv.ru сообщал, вернут ли в России штрафы за превышение скорости.