Алкоголь, люксовое авто, штрафы и один миллион рублей: райдер рэпера Гуфа

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

В райдер Гуфа входит алкоголь и право «наехать» на организатора в СМИ

Алкоголь, люксовое авто, штрафы и один миллион рублей: райдер рэпера Гуфа

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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В списке необходимых вещей артиста множество вещей. Зачем ему все это?

Рэпер Гуф часто выступает перед аудиторией на концертах и кооперативах. На выступление он везет с собой команду из четырех-пяти человек, а его появление на сцене стоит чуть больше двух миллионов рублей. Известно, что у каждого популярного артиста есть свой райдер. Гуф — не исключение. Его требования очень суровые.

Портал StarHit поделился списком необходимых вещей, которые требует рэпер от организаторов. Одно из главных условий это 50% предоплаты и билеты на самолет «Аэрофлота». Конечно артиста интересует только бизнес-класс. А вот его команда может полететь в экономе. Если эти условия не будут выполнены, то Гуф имеет право отказаться от выступления и рассказать СМИ, какие организаторы непрофессиональные и плохие.

Также в райдер артиста входит большое количество алкоголя. Среди всех напитков выделяется шотландский виски и русская водка. Перемещаться по городу рэпер и его команда должны только на микроавтобусе или двух автомобилях элитного класса.

За день пребывания в городе Гуфу и каждому члену его команды организаторы обязаны платить десять тысяч рублей.

Музыкант требует, чтобы в отеле было несколько номеров. Один из них люксового класса и в нем обязательно должны быть затемненные шторы. А вот на концертной площадке гримерка — это помещение только для группы. Она должна закрываться на ключ, а на ее входе нужно разместить бдительного охранника.

За каждое несоблюдение Гуф штрафует организатора на 50 тысяч рублей. По итогу может набежать нехилая сумма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем закончилось заседание по разводу Гуфа с женой.

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