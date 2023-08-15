Может, не надо? Чем закончилось заседание по разводу Гуфа с женой
Суд предоставил рэперу Гуфу и его жене срок для примирения
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Знаменитый рэпер погряз в скандалах с женщинами — бывшей и нынешней. Решится ли он на долгие отношения с одной из них?
Мировой суд Москвы предоставил рэперу Гуфу и его жене — звезде соцсетей Юлии — срок для примирения. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала, где проходило заседание.
«Суд определил предоставить Юлии Долматовой и Алексею Долматову срок на примирение в течение трех месяцев», — следует из постановления судьи», — подчеркивалось в заявлении.
Известно, что на развод подала именно девушка, которая недавно родила малыша от артиста. Юлия четко не формулировала причину расставания с Гуфом, но фанаты не исключают, что имеет место употребление рэпером наркотических веществ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза и Гуф улетели на отдых, спровоцировав ревность жены рэпера.
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