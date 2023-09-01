Огненный ад: мото-шоу в Китае пошло не по плану
Мотоцикл каскадера загорелся во время шоу в Китае
Фото, видео: www.globallookpress.com / Axel Heimken; 5-tv.ru
Пострадавшего, как отмечается, доставили в больницу.
Огненный финал на мото-шоу в Китае. Каскадеры выполняли трюки в шаре, преодолевая гравитацию, но один из мотоциклистов упал.
От удара его байк загорелся. Второму каскадеру пришлось кружиться над костром, пока его не потушили.
Пострадавшего доставили в больницу. Он, как отмечается, отделался легкими травмами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедией закончилась мотогонка в Бразилии. На первом же круге один из пилотов потерял управление и упал с байка.
Он оказался прямо посреди оживленной трассы. Другой гонщик не успел среагировать на аварию и на полном ходу врезался в спортсмена — врачи пытались спасти гонщиков, но они скончались в больнице.
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