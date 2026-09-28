Путин заявил, что победить Россию невозможно

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

Глава государства связал это с настроем граждан после прошедшего голосования.

Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин заявил, что победить Россию невозможно. Об этом глава государства сказал на встрече в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в парламент по итогам выборов.

По словам российского лидера, результаты голосования показали, что граждане понимают происходящие вокруг страны события и сохраняют единство.

«Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России, и стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей и такую страну невозможно», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что выборы подтвердили поддержку участников специальной военной операции.

«Выборы вновь показали, и народ поддержал героев, сражающихся за Россию», — отметил глава государства.

Ранее президент заявлял, что все парламентские партии включили в свои списки ветеранов специальной военной операции, которые, по его словам, смогут проявить себя в законодательной работе.

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