Глава государства связал это с настроем граждан после прошедшего голосования.
Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что победить Россию невозможно. Об этом глава государства сказал на встрече в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в парламент по итогам выборов.
По словам российского лидера, результаты голосования показали, что граждане понимают происходящие вокруг страны события и сохраняют единство.
«Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России, и стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей и такую страну невозможно», — сказал Путин.
Глава государства также подчеркнул, что выборы подтвердили поддержку участников специальной военной операции.
«Выборы вновь показали, и народ поддержал героев, сражающихся за Россию», — отметил глава государства.
Ранее президент заявлял, что все парламентские партии включили в свои списки ветеранов специальной военной операции, которые, по его словам, смогут проявить себя в законодательной работе.
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