Путин назначил Дмитриева главой РФПИ еще на пять лет

Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) еще на пять лет. Соответствующий указ российского лидера опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества „Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций“ сроком на пять лет», — говорится в документе.

Указ вступает в силу с 17 января 2027 года.

Кирилл Дмитриев руководит РФПИ с момента создания фонда в 2011 году. Организация занимается привлечением инвестиций в российскую экономику и участвует в крупных проектах совместно с отечественными и зарубежными партнерами.

С февраля 2025 года Дмитриев также занимает должность специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

По данным РФПИ, к началу 2025 года фонд вместе с партнерами вложил более 2,3 триллиона рублей в свыше 100 проектов. Основными направлениями работы организации являются развитие бизнеса, поддержка крупных инвестиционных инициатив и технологическое обновление экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства РФ в связи с его избранием депутатом Государственной думы девятого созыва. Документ вступил в силу в день подписания. Савельев занимал пост вице-премьера с 14 мая 2024 года и курировал транспортное направление.

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