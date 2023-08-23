Не так одета: в Москве мужчина ударил девушку во время пробежки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 165 0

В Москве задержан подозреваемый в нападении на девушку во время пробежки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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По предварительным данным, обидчику не понравился ее внешний вид.

В Москве задержали подозреваемого в нападении на девушка, когда та утром совершала пробежку. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Кадра задержания появились в распоряжении 5-tv.ru.

По информации правоохранителей, мужчина нанес удар кулаком по лицу девушки, когда та занималась физической нагрузкой на улице Белобородова в Нахабино. По предварительным данным, обидчику не понравился ее внешний вид — та была в коротких шортах.

В настоящее время мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян жестоко избили сотрудники пятизвездочного отеля в Турции. Первый же день отдыха для них закончился в больнице.

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