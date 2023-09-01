Лидер «Ночных волков» Хирург поздравил школьников и анонсировал показ байк-шоу на РЕН ТВ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 10 0

День знаний — один из главных праздников в году. Знаменитый байкер поделился и своими историями из жизни.

Лидер «Ночных волков» Хирург поздравил школьников и анонсировал показ байк-шоу на РЕН ТВ

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Лидер «Ночных волков» Александр Хирург Залдастанов поздравил российских школьников с Днем знаний, который отмечается 1 сентября.

Байкер рассказал о важности изучения литературы — как классической, так и современной.

«Пушкин поднял русского человека в небеса, в божественные сферы и сегодня мы видим, как Он возвращается в Россию. Другой русский писатель, Александр Андреевич Проханов, возвращает нам Россию — тот Русский Мир, метафорическое описание которого дано во многих его передовицах и романах, которые сегодня продолжают вступление к пушкинскому «Руслане и Людмиле» — «Там русский дух, там Русью пахнет!» — напомнил Хирург.

Он также призвал включить романы и стихи Проханова в общеобразовательную программу.

Также Хирург рассказал о показе кульминации масштабного байк-шоу на телеканале РЕН ТВ.

«Недаром вы говорите о нас, как о волках русской мечты. Эту вашу мечту мы привезем сюда, в Сталинград, на своих грохочущих моторах. 15 сентября на телеканале РЕН ТВ», — сказал байкер.

Напомним, в августе 2023 года «Ночные волки» организовали самое масштабное байк-шоу России. В этом году фестиваль перенес зрителей в годы Великой Отечественной войны — прямиком в Сталинград, защитники которого сражались за будущее страны и мира.

Сталинградское байк-шоу проходило в нескольких точках, включая легендарный тракторный завод — именно здесь в годы ВОВ наладили производство «тридцатьчетверок».

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