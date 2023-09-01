Сергей Лавров выступил перед студентами МГИМО в День знаний

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня встретился со студентами МГИМО. Разговор с будущими дипломатами шел о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Так называемую «формулу миру Зеленского», состоящую из десяти пунктов, глава нашего МИД назвал нереалистичной.

«Вот эти все эти десять пунктов упакованы, как говорится по-английски, „яблоки и апельсины“, в один. Даже там не яблоки и апельсины, а совсем другие продукты. И они упакованы в эту формулу Зеленского, которую Запад провозгласил единственной основой для урегулирования украинского кризиса. Мало кто это всерьез воспринимал, но одержимость Запада нас сдержать, нас победить, она проявилась в том, что эта абсолютно неадекватная бумага стала частью официальной позиции Запада», — сказал Лавров.

Вспомнили на встрече со студентами МГИМО и недавний саммит в Саудовской Аравии по Украине. По словам Сергея Лаврова, это мероприятие было, скорее, символическим. Его организаторы заранее подчеркивали: встреча планировалась именно для того, чтобы всех убедить, что переговоры без участия России — бесперспективны.