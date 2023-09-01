«Проводили в первый класс»: Волочкова отвела в школу дочь домработницы

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Полина Долгова
Полина Долгова 21 0

Анастасия Волочкова отвела в школу дочь домработницы

«Проводили в первый класс»: Волочкова отвела в школу дочь домработницы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Девочка будет учиться в престижной школе недалеко от дома звезды.

В этом году на линейку в честь Дня знаний Анастасия Волочкова сопроводила не свою наследницу, а дочь преданной домработницы Лолы. Блондинка часто говорит о том, что считает семью сотрудницы родными людьми.

К слову, из хозяйки по дому Лола доросла директора, став близкой подругой балерины. Вместе с мужем Рустамом и тремя детьми она живет у знаменитости на протяжении восьми лет. Их малышей Волочкова считает родными и балует своей любовью.

Женщина отвела дочь близкой подруги в первый класс престижной школы.

«С Днем знаний! Проводили в первый класс доченьку Лолы», — написала Анастасия в своем блоге.

Анастасия Волочкова отвела на линейку дочь домработницы Анастасия Волочкова отвела в школу дочь домработницы. Instagram* / volochkova_art

К слову, местные настолько удивились появлению звезды на торжестве, что стали осыпать овациями и фотографироваться.

Под постом артистки также случился переполох, многие отреагировали негативно на ее действия.

«Анастасия как аниматор на ходулях»;

«Вот мне интересно. Неужели там все реально так запущено? Каких-то чужих детей куда-то провожать…» — написали хейтеры.

Однако нашлись и те, кто выразил восхищение перед балериной за ее чуткость и открытость в общении с публикой.

Родная дочь балерины Ариадна в этом году уже входит во взрослую жизнь — летом она выпустилась из лицея, а в сентябре станет совершеннолетней. Пока что неизвестно, куда именно поступила наследница, и решила ли она вообще получать высшее образование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как домработница Волочковой стала ее PR-директором.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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