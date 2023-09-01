Минюст включил журналиста Дмитрия Муратова* в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова*. В соответсвующий список были включены еще восемь человек и одна организация.

Согласно данным на сайте ведомства, в реестр иноагенов были также включены — комик Руслан Белый*, журналистка Оксана Баршева*, историк Майрбек Вачагаев*, публицист Евгений Карпов*, журналист Денис Катаев*, сын драматурга Эдварда Радзинского — Олег Радзинский*, политический деятель Максим Резник*, экономист Константин Сонин* и антивоенное этническое движение «Новая Тыва»*.

«Муратов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ», — говорится на сайте Минюста.

Отмечается, что остальные вышеперечисленные лица также распространяли недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой политике, а также о действиях Вооруженных сил РФ.

* — признан иноагентом в РФ