Караулит несколько лет: дочь Майкла Джексона пожаловалась на преследователя

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Рита Миронова
Рита Миронова 461 0

TMZ: Пэрис Джексон пожаловалась на преследователя

Караулит несколько лет: дочь Майкла Джексона пожаловалась на преследователя

Фото: www.globallookpress.com / Darren Eagles

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Кому и с какой целью понадобилось следить за молодой девушкой?

Дочь Майкла Джексона пожаловалась на преследователя. Как пишет портал TMZ, 25-летняя актриса обратилась в полицию, когда загадочного незнакомца заметили возле ее дома. Неизвестный успел скрыться до того, как приехали полицейские.

По словам девушки, сталкер преследует ее уже несколько лет. До этого его уже не раз ловили правоохранители, но это его, видимо, не останавливает.

Теперь Джексон решила обратиться в суд, чтобы запретить одержимому поклоннику приближаться к ней или к ее дому.

Пэрис Джексон — начинающая американская модель, актриса и певица, а также средняя из троих детей покойного Майкла Джексона.

Матерью девочки стала Дебби Роу — медицинская сестра, когда-то участвовавшая в лечении музыканта от витилиго. Они развелись спустя год после рождения дочери.

Ранее 5-tv.ru показывал, как бы выглядел сейчас Майкл Джексон, если бы был жив.

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