Смена приоритетов: Токаев назвал фамилию нового главы МВД

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Алина Крылова
Алина Крылова 29 0

Токаев назначил бывшего коменданта Астаны Ержана Саденова новым министром внутре

Смена приоритетов: Токаев назвал фамилию нового главы МВД

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Накануне своего поста в правительстве страны лишились еще четыре чиновника.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Ахметжанова от должности главы МВД. С соответствующим указом в правительстве вышли утром 2 сентября. Официальное распоряжение появилось на сайте президента республики: Ахметжанов проработал на своем посту чуть больше года.

«Указом главы государства Ахметжанов Марат Муратович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан», — гласит официальное сообщение. О причинах отставки в правительстве распространяться не стали.

На место предыдущего руководителя Токаев назначил бывшего коменданта Астаны Ержана Саденова. С апреля 2019 года Саденов занимал должность начальника Департамента полиции Астаны. Во время январских событий 2022 года был назначен комендантом города, а новое назначение получил спустя всего месяц после предыдущего повышения.

Примечательно, что перестановки в управлении внутренних дел стали не единственными со стороны Токаева за последние несколько дней. Ранее президент освободил от занимаемых должностей четырех министров. своих должностей лишились представители объединения индустрии, информации, культуры и спорта, а также экологии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Касым-Жомар Токаев назначил нового посла в России. 

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Смена приоритетов: Токаев назвал фамилию нового главы МВД

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