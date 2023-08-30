«Моя богиня»: Прилучный показал фото Брутян без макияжа

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

Прилучный выложил фото жены без макияжа из банного комплекса

«Моя богиня»: Прилучный показал фото Брутян без макияжа

Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

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Возлюбленные провели романтический вечер в банном комплексе.

Актер Павел Прилучный активно делится подробностями счастливой семейной жизни со второй женой Зепюр Брутян. Так, он опубликовал в социальных сетях фото с романтического вечера в банном комплексе.

На кадрах пара наслаждается купанием в чане с еловыми ветками и цитрусами, а позже отдыхает на сеновале. При этом на лице Зепюр — ни грамма макияжа, она предстала перед поклонниками в своем естественном образе.

«Моя богиня», — восхищается ее красотой Прилучный.

Как отмечает издание 7Дней.ru, Брутян наверняка давно ждала такого романтического свидания наедине с возлюбленным. Последний месяц в их доме было людно.

Там гостили дети от первого брака Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце. Сама же Зепюр была занята еще и с малышом Микаэлем, который родился у пары всего четыре месяца назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Прилучного поделилась трогательными фото с сыном.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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