«В жизни бывает все»: Пригожин раскрыл причину ухода из популярного телешоу

Уже известно имя нового ведущего передачи.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объявил о своем уходе из передачи на одном из федеральных телеканалов. Об этом сообщили в пресс-службе федерального телеканала. Он, как отмечается, пробыл ведущим шоу меньше года. Причиной ухода стала его подготовка к съемкам передачи «Фактор. BY», в которой он займет кресло члена жюри, сообщает StarHit.

Сам продюсер признался, что участие в передаче для него было экспериментом. Например, в ходе этого он впервые попробовал себя в роли ведущего.

«Это было замечательное время, но все-таки роль ведущего — не основной мой вид деятельности и мне нужно идти дальше. Сейчас у меня много планов и новых проектов, которые требуют моего физического присутствия и сосредоточенной работы, и я не хочу никого подводить. В жизни бывает все. Кто знает, может быть, я еще вернусь в какой-то другой сезон. Время покажет, а пока с удовольствием буду приходить в гости», — пообещал Пригожин.

Звезда также очень лестно отозвался о своей соведущей Лере Кудрявцевой. Он назвал ее потрясающей и признался, что с ней было «безумно комфортно, легко и непринужденно работать».

Сама Кудрявцева никак не комментировала уход коллеги. Место Пригожина в шоу займет звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» 39-летний актер Тимур Еремеев. Фанаты передачи позитивно встретили новость о смене ведущего, отметив, что последний хорошо подходит под формат «Звезды сошлись».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин и Валерия устроили пикантную переписку при свидетелях.