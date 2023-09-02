Пресечена очередная террористическая атака ВСУ в Белгородской области

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 16 0

Это вторая за последние сутки попытка ВСУ ударить по Белгородской области.

Пресечена очередная террористическая атака ВСУ в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян

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Тема:
Спецоперация

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Инцидент произошел 2 сентября около 15:00 по московскому времени, сообщило Минобороны РФ.

Это вторая попытка украинского беспилотника атаковать Белгородскую область за последние сутки. Прежде сообщалось о том, что в 12:45 был сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжает идти с 24 февраля 2022 года. В тот день президент РФ Владимир Путин сообщил, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому РФ решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную помощь. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и ракету HARM в зоне СВО.

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