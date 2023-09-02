Российские средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и ракету HARM в зоне СВО

Также были уничтожены 25 беспилотников украинской армии.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в зоне спецоперации два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.
Он добавил, что за сутки российские военные уничтожили 25 украинских беспилотников в небе над Донецкой народной республикой (ДНР), Запорожской и Харьковской областями.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отмечал, что киевский режим возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе заговорили о новой тактике российских военных в зоне спецоперации.
- 2 сент
- «Им приятно, когда я просто пишу»: Юта поддерживает связь с российскими бойцами
- 2 сент
- Пресечена очередная террористическая атака ВСУ в Белгородской области
- 2 сент
- Минобороны: ВС России улучшили положение в районе Клещеевки в ДНР
- 2 сент
- На Западе заговорили о новой тактике российских военных в зоне СВО: что к чему?
- 2 сент
- ВСУ выпустили 113 снарядов по мирным жителям в Херсоне и области
- 2 сент
- Вот это пушка! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 2 сент
- «Потерпят поражение»: США предрекли стране крах из-за поддержки Киева
- 2 сент
- ВСУ потеряли почти всю роту на купянском направлении
- 2 сент
- «Огромная брешь»: что станет концом политической карьеры Владимира Зеленского
- 2 сент
- Обходят тепловые пушки: российские войска стали применять новые ракеты в зоне СВО
Читайте также
88%
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?