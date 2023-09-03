«Разговор о важном»: о чем поведал Путин школьникам в День знаний

Эфирная новость 12 0

Владимир Путин провел 1 сентября открытый урок «Разговор о важном»

Фото, видео: Чеснокова Екатерина / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В честь праздника глава государства провел открытый урок с подрастающим поколением. В мероприятии приняли участие 30 ребят с выдающимися достижениями в учебе.

Москва мешает «глобальному» Западу тем, что продвигает альтернативную картину мира. Не ту, что навязана англосаксами. Но что это за точка зрения? Какое будущее видит Россия для себя и для остальных стран? На этой неделе ответы на эти вопросы прозвучали во время открытого урока президента 1 сентября — «Разговора о важном».

Что важно для нас сейчас, что важно для подрастающего поколения, то есть для нашего будущего, расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин анонсировал конкурс для семей России.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:15
«Разговор о важном»: о чем поведал Путин школьникам в День знаний
10:01
«Искал всю жизнь»: ожидающий рождения второго малыша ST раскрыл главную мечту
9:49
Киев затаил обиду: слова Папы Римского о наследии России вызвали скандал в Европе
9:38
Рита Дакота высказалась о поцелуе мужа на свадьбе с другой девушкой: «Все в дом»
9:24
Умерла сестра певицы Рианны
9:10
Новый «Суперджет» взмыл в небо: что известно о его испытаниях

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
«Бизнес по-черному»: какие латвийские компании до сих пор работают в России
«Это мошенники!» — жена Янина рассказала об информации о «смерти» супруга
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России