«Разговор о важном»: о чем поведал Путин школьникам в День знаний

В честь праздника глава государства провел открытый урок с подрастающим поколением. В мероприятии приняли участие 30 ребят с выдающимися достижениями в учебе.

Москва мешает «глобальному» Западу тем, что продвигает альтернативную картину мира. Не ту, что навязана англосаксами. Но что это за точка зрения? Какое будущее видит Россия для себя и для остальных стран? На этой неделе ответы на эти вопросы прозвучали во время открытого урока президента 1 сентября — «Разговора о важном».

Что важно для нас сейчас, что важно для подрастающего поколения, то есть для нашего будущего, расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин анонсировал конкурс для семей России.