Зеленский сообщил о проходе еще двух судов через открытый Украиной коридор

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Президент Незалежной не забыл снова потребовать «подарки» у своих западных союзников.

Зеленский сообщил о проходе еще двух судов через открытый Украиной коридор

Фото: AP / Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что еще два корабля прошли через временный коридор для торговых судов в Черном море. Об этом он рассказал на своей странице в X (бывшая Twitter).

«Еще два судна успешно прошли по нашему временному зерновому коридору», — написал лидер страны.

Но не обошлось без типичного попрошайничества со стороны президента страны.

«Мы призываем союзников поддержать наши усилия, предоставив больше систем противовоздушной обороны», — заявил Зеленский.

В пятницу Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рассказало, что суда воспользовались открытым коридором в Черном море. С февраля 2022 года корабли стояли в портах Одесской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора.

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