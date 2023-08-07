Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Москва вышла из соглашения в конце июля, поскольку отмеченные требования российской стороны не были выполнены.

Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимки

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Россия останется без кораблей, если будет блокировать зерновой коридор в Черном море. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию La Nacion.

«Если будет блокировка, то Украине придется искать другой способ снять ее. Если они (власти РФ. — Прим. ред.) будут продолжать в том же духе, к концу конфликта они могут остаться без кораблей», — сказал Зеленский.

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Прежде Украина объявила зоной военной угрозы шесть российских портов в Черном море. Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя действия Киева, подчеркнул, что это является попыткой посеять панику среди граждан России и сорвать им отдых в черноморских курортных городах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце июля Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Причиной такого решения стало неисполнение Западом части обязательств.

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