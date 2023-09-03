Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой сферы с праздником

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой сферы.

Мишустин обратил внимание на то, что предприятия данной отрасли, преодолевая внешние ограничения, продолжают обеспечивать бесперебойную добычу и экспорт углеводородов. Он отметил, что работники нефтепромышленного комплекса и газовщики помогают воплощать в жизнь масштабные проекты благодаря своему труду и преданности призванию, ответственности и профессионализму.

«Именно поэтому ваша профессия пользуется большим уважением в обществе», — отметил премьер-министр. Его поздравление опубликовано в Telegram-канале правительства РФ.

Мишустин добавил, что сегодня продолжается активное освоение перспективных нефтерождений, а также проводятся работы для оптимизации маршрутов поставок энергоресурсов, заводы модернизируют для повышения безопасности для окружающей среды при производстве.

Также глава кабмина подчеркнул, что программа социальной газификации в России продолжает воплощаться по поручению президента Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин запустил подстанцию «500 кВ Пахра» в Московской области.