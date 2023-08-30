Мишустин запустил подстанцию «500 кВ Пахра» в Московской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Она снабжает электричеством шесть городских округов столичного региона.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Астафьев; 5-tv.ru

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии запуска подстанции сверхвысокого класса напряжения «500 кВ Пахра» в подмосковном Домодедово. Он своими руками нажал на кнопку пуска после реконструкции на объекте.

«Пахра» — один из самых масштабных проектов обновленной электросетевой подстанции в РФ. Помимо Мишустина в мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, гендиректор энергетической компании «Россети» Андрей Рюмин, а также полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Рюмин обратил внимание на то, что «Пахра» осуществляет свою работу полностью на отечественном программном обеспечении. Мишустин отметил, что укрепление независимости РФ от иностранных продуктов — весомый ответ на введенные Западом санкции и ограничения.

Подстанция снабжает электричеством шесть городских округов столицы. В «Россетях» подчеркнули что благодаря «Пахре» обеспечены электроэнергией могут быть порядка 1,5 миллионов человек. Новые жилые комплексы и объекты, которые будут строиться в Домодедово, Подольске, Троицке, Чехове, Серпухове, имеют возможность подключения к ней.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Якутии дан старт строительству Новоленской ТЭС.

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