В Москве обезьяна сбежала от хозяина и засела на дереве

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 235 0

Как проходила операция по спасению животного?

Фото, видео: www.globallookpress.com / W. Layer; 5-tv.ru

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В районе Выхино-Жулебино на Ферганском проезде обезьянка сбежала от хозяина и забралась на дерево. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, как на место добрались экстренные службы. Один из сотрудников выстрелил в животное с помощью дротика усыпляющим средством. Это нужно для того, чтобы достать животное, а после вернуть хозяину.

Сообщается, что операция прошла успешно. Обезьянка уснула и свалилась с ветки, ее благополучно поймали.

К слову, многие любители домашних питомцев стремятся удивить себя и окружающих, выбрав в качестве любимца какое-то экзотическое животное. Несмотря на всю привлекательность такого решения, оно все-таки сопровождается большим количеством проблем — как с непосредственным содержанием, так и с тем, что такие зверьки непредсказуемы и порой даже опасны.

Ранее 5-tv.ru писал, как панда Диндин ухаживает за своим малышом в Московском зоопарке.

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