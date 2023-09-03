В Москве обезьяна сбежала от хозяина и засела на дереве

В районе Выхино-Жулебино на Ферганском проезде обезьянка сбежала от хозяина и забралась на дерево. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, как на место добрались экстренные службы. Один из сотрудников выстрелил в животное с помощью дротика усыпляющим средством. Это нужно для того, чтобы достать животное, а после вернуть хозяину.

Сообщается, что операция прошла успешно. Обезьянка уснула и свалилась с ветки, ее благополучно поймали.

К слову, многие любители домашних питомцев стремятся удивить себя и окружающих, выбрав в качестве любимца какое-то экзотическое животное. Несмотря на всю привлекательность такого решения, оно все-таки сопровождается большим количеством проблем — как с непосредственным содержанием, так и с тем, что такие зверьки непредсказуемы и порой даже опасны.

Ранее 5-tv.ru писал, как панда Диндин ухаживает за своим малышом в Московском зоопарке.