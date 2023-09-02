Лучшая мать: как панда Диндин ухаживает за своим малышом в Московском зоопарке

Животное внимательно следит детенышем даже вовремя еды, не позволяя ему упасть.

Внимание общественности приковано к Московскому зоопарку: там совсем недавно родился первый в России детеныш панды. Организация делится уникальными кадрами, на которых можно посмотреть за поведением животных.

В ролике во время приема пищи мама-панда по кличке Диндин постоянно сидит в углу, прислонившись к стене, и не двигается с места, чтобы новорожденный детеныш, который сидит на ее животе, не упал.

Молодой паре панд Диндин и Жуи сейчас по шесть и семь лет. Это первые роды самки и их можно считать ранними, поскольку, как правило, первый детеныш рождается у вида в возрасте от восьми до десяти лет. Семейство проживает в Московском зоопарке с 2019 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США отправят панд обратно в Китай. Дипломатические отношения Китая с США достигли исторического антирекорда. В Китае их считают наихудшими с момента установления. Как политика оказала влияние на ситуацию? Могут ли разногласия между странами быть причиной возвращения животных?