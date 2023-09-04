Холода близко: когда в российских домах включат отопление

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Эксперт по ЖКХ Шальнев: отопление включат при температуре ниже восьми градусов

Холода близко: когда в российских домах включат отопление

Фото: www.globallookpress.com / Iordache Magdalena / www.imago

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Специалист объяснил, кто определяет готовность дома к зимнему периоду.

Отопление в жилых домах в России включают, когда среднесуточная температура не поднимается выше восьми градусов в течение пяти дней подряд. Об этом пишет URA.RU со слов исполнительного директора сервиса по управлению многоквартирными домами Андрея Шальнева.

Он отметил, что кроме температуры важным критерием выступает подписание паспорта готовности к зиме конкретного жилого дома. Готовность дома к зимнему периоду должны определять его жильцы, однако чаще всего это правило игнорируется, отметил эксперт.

По словам Шальнева, подготовкой дома к зимнему сезону занимается управляющая компания. Работы должны стартовать сразу по окончании предыдущего отопительного периода, а принимают их комиссии из представителей ресурсоснабжающей организации и органов местной власти.

«По результатам проверки комиссия составляет акт о готовности к отопительному периоду. Его должны подписать сотрудники УК и представители совета дома. Однако на практике собственники редко участвуют в приемке работ. Встречаются случаи, когда подписи подделывают, либо их оставляют лояльные к УК жильцы без реального участия в осмотре», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в некоторых населенных пунктах России отопительный сезон уже стартовал. Так, администрация Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе приняла решение подать в этом году тепло в дома жителей с 25 августа.

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Холода близко: когда в российских домах включат отопление

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