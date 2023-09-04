Битва городов: где в России лучше всего работает общественный транспорт

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«Известия» назвали города РФ, где лучше всего работает общественный транспорт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Спойлер — чем ближе к мегаполису, тем дорога дольше.

В России назвали десять городов, где лучше всего работает общественный транспорт. Как пишут «Известия», самый быстрый путь из дома на работу — меньше четверти часа — в Абакане, Перми, Улан-Удэ и Ухте. Чем ближе к мегаполису, тем дорога дольше.

В Балашихе, Красногорске, Мытищах — она занимает около 45 минут. Столько же в транспорте за день в среднем проводят жители крупных городов.

По мнению экспертов, время в пути зависит от степени обновления автопарка и качества инфраструктуры. Так, за последние несколько лет в Волгограде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове и Ярославле длительность поездки снизилась на 20%.

В число городов с самым комфортным транспортом также вошли Казань, Южно-Сахалинск и Череповец, Одинцово.

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