Битва городов: где в России лучше всего работает общественный транспорт

Спойлер — чем ближе к мегаполису, тем дорога дольше.

В России назвали десять городов, где лучше всего работает общественный транспорт. Как пишут «Известия», самый быстрый путь из дома на работу — меньше четверти часа — в Абакане, Перми, Улан-Удэ и Ухте. Чем ближе к мегаполису, тем дорога дольше.

В Балашихе, Красногорске, Мытищах — она занимает около 45 минут. Столько же в транспорте за день в среднем проводят жители крупных городов.

По мнению экспертов, время в пути зависит от степени обновления автопарка и качества инфраструктуры. Так, за последние несколько лет в Волгограде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове и Ярославле длительность поездки снизилась на 20%.

В число городов с самым комфортным транспортом также вошли Казань, Южно-Сахалинск и Череповец, Одинцово.