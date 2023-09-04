Как Джеймс Бонд: в Красноярске пенсионер обстрелял собутыльника из ручки

В деле разбираются правоохранительные органы.

История, достойная лучших боевиков, случилась в Красноярске. 60-летний мужчина обезвредил своего собутыльника шпионской ручкой-пистолетом. Деталями инцидента поделилась краевая прокуратура.

Как сообщили в ведомстве, еще в 2018 году житель региона получил в подарок от знакомого самодельную стреляющую ручку, а также 31 патрон к ней. Долгое время экзотический подарок лежал без дела. В один вечер к пенсионеру пришел собутыльник и другие гости. Невинные посиделки быстро переросли в потасовку.

В какой-то момент один из гостей начал оскорблять присутствующих, а просьбы уйти игнорировал. Тогда пенсионер сходил в дом, взял свою стреляющую ручку и с расстояния в метр разрядил шпионский гаджет дебоширу в ногу. Раненый возмутитель порядка умудрился сбежать. Подробности случившегося вскрылись, когда пострадавший обратился в больницу с сильными болями.

Медики достали у него из ноги фрагмент пули, а затем обратились в полицию. Теперь горе-стрелку грозит до пяти лет лишения свободы. по статьям о незаконном хранении оружия и умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее 5-tv писал, как в Подмосковье сосед расстрелял семью из ружья, а затем устроил поджог.