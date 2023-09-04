Как Джеймс Бонд: в Красноярске пенсионер обстрелял собутыльника из ручки

|
Алина Крылова
Алина Крылова 5 0

Прокуратура: в Красноярске пенсионер выстрелил в собутыльника из ручки

Как Джеймс Бонд: в Красноярске пенсионер обстрелял собутыльника из ручки

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

Читайте нас в: Дзен Новости

В деле разбираются правоохранительные органы.

История, достойная лучших боевиков, случилась в Красноярске. 60-летний мужчина обезвредил своего собутыльника шпионской ручкой-пистолетом. Деталями инцидента поделилась краевая прокуратура.

Как сообщили в ведомстве, еще в 2018 году житель региона получил в подарок от знакомого самодельную стреляющую ручку, а также 31 патрон к ней. Долгое время экзотический подарок лежал без дела. В один вечер к пенсионеру пришел собутыльник и другие гости. Невинные посиделки быстро переросли в потасовку.

В какой-то момент один из гостей начал оскорблять присутствующих, а просьбы уйти игнорировал. Тогда пенсионер сходил в дом, взял свою стреляющую ручку и с расстояния в метр разрядил шпионский гаджет дебоширу в ногу. Раненый возмутитель порядка умудрился сбежать. Подробности случившегося вскрылись, когда пострадавший обратился в больницу с сильными болями.

Медики достали у него из ноги фрагмент пули, а затем обратились в полицию. Теперь горе-стрелку грозит до пяти лет лишения свободы. по статьям о незаконном хранении оружия и умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее 5-tv писал, как в Подмосковье сосед расстрелял семью из ружья, а затем устроил поджог.

+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
Как Джеймс Бонд: в Красноярске пенсионер обстрелял собутыльника из ручки
10:31
При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погиб мирный житель
10:24
«Нелепо и даже не смешно»: Ортега раскрыла правду о романе с Деппом
10:16
Доминируй, властвуй: пророссийские хакеры парализовали систему пособников ВСУ в Европе
10:12
В Запорожской области за помощь террористам задержан гражданин Украины
10:00
Сняли прямо с руки: пилота «Формулы-1» Сайнса пытались «обчистить» в центре Милана

Сейчас читают

«Отошел в вечность»: скоропостижно скончался актер сериалов «Мажор» и «Возвращение Мухтара»
«Не был красавчиком»: Дмитриенко рассказал, когда за ним стали бегать девочки
Ольга Бузова раскрыла, что помогло ей поступить в вуз
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2