Путин: зерновой коридор использовали для террористических атак

Пока российская сторона работала над обеспечением безопасности зернового коридора, другая — использовала его для реализации террористических атак. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам российского президента, Москва во время действия черноморской инициативы четко обеспечивала гарантии безопасности судоходства.

«Другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов», — добавил он.

В рамках первой части переговоров, которые состоялись широком формате, Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки. Президент РФ выразил открытость Москвы к продолжению диалога по инициативе.

РФ приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к сделке, но только после выполнения Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган подчеркнул важность перехода на национальные валюты в торговле с Россией.