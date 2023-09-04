Эрдоган подчеркнул важность перехода на национальные валюты в торговле с Россией

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 24 0

Переход на торговлю в нацвалютах между РФ и Турцией станет важным шагом для обеих стран.

Эрдоган подчеркнул важность перехода на национальные валюты в торговле с Россией

Фото: Евгений Разумный / ТАСС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность перехода на национальные валюты в процессе двустороннего взаимодействия.

Эрдоган также сообщил, что торговля между Россией и Турцией в нацвалютах станет важным шагом для товарооборота.

Турецкий лидер добавил, что главы центробанков двух стран проведут встречу, чтобы детально обсудить этот вопрос.

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