Эрдоган заговорил по-русски после переговоров с Путиным: «Спасибо!»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Эрдоган поблагодарил Путина на русском языке после переговоров в Сочи

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Лидеры двух стран общались на протяжении трех часов — сначала в широком формате, а потом в узком.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал говорить на великом и могучем русском языке после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран встретились лично в Сочи. Их контракт продолжался на протяжении трех часов.

Во время совместной пресс-конференции Эрдоган придвинулся к микрофону и обратился к аудитории.

«Спасибо!» — сказал он.

В рамках встречи Путин и Эрдоган обсудили вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальную мировую повестку. Они не обошли стороной и тему черноморской инициативы. Путин выразил открытость Моксы к продолжению контактов по сделке.

Президент РФ обратил внимание на то, что российская страна во время действия зерновой сделки четко обеспечивала гарантии безопасности судоходства. Другая сторона, отметил он, использовала гуманитарный коридор для реализации террористических атак по объектам РФ, в том числе гражданским.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил об атаках украинских дронов на «Турецкий поток» и «Голубой поток».

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